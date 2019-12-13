Организаторы "китовой тюрьмы" выплатили более 65 миллионов рублей

Организации, незаконно выловившие косаток и белух для "китовой тюрьмы", выплатили штрафы на сумму более 65 млн рублей.

По данным ФСБ по Приморскому краю, речь идет об организациях "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий". Также штрафы выплатят "Афалина" и "Океанариум ДВ".

Компании оштрафованы за нанесение ущерба водным биологическим ресурсам России, сообщает Regnum.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. Сахалинский областной суд признал, что животных выловили незаконно. Прокуратура и СКР возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". ФСБ завела административные дела на компании, которые являются организаторами "китовой тюрьмы".

В ноябре последних белух из "китовой тюрьмы" выпустили на свободу. Застенки покинула последняя партия из 31 животного.