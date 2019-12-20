Детенышей моржей из "китовой тюрьмы" запретили вывозить в Китай

Росприроднадзор запретил центру океанографии и морской биологии "Дельфиния" вывозить моржей из "китовой тюрьмы" в Китай.

На сайте ведомства сообщается, что был направлен запрос в Росрыболовство о законности добывания моржей.

В ответе говорится, что "животные были выловлены в культурно-просветительских целях для просвещения общества, а это не подразумевает деятельность по поставке (продаже) животных за пределы Российской Федерации".

По данным экологов, отловщики держат шесть детенышей моржей.

По словам зоозащитников, моржата находятся в ужасных условиях - их содержат без доступа к солнечному свету, в маленьких бассейнах металлического ангара. Из-за сильного стресса детеныши отказываются от еды.

Как сообщает Regnum, фактом содержания моржей в "китовой тюрьме" заинтересовалась прокуратура.

Ранее Арбитражный суд Хабаровского края отказал в удовлетворении иска о признании незаконной выдачи разрешений на добычу моржей, белух и китов четырем компаниям-отловщикам для "китовой тюрьмы" в Приморье.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. Сахалинский областной суд признал, что животных выловили незаконно. Прокуратура и СКР возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". ФСБ завела административные дела на компании, которые являются организаторами "китовой тюрьмы".

27 июня первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустили на волю в Хабаровском крае. Процесс перевоза млекопитающих продемонстрировали во время "прямой линии" президента.

В ноябре в пресс-службе ВНИРО, осуществлявшего выпуск узников, заявили, что все животные, содержащиеся в бухте Средняя, успешно возвращены в дикую природу.