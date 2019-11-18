Суд отказался признать незаконным вылов моржей - узников "китовой тюрьмы"

Арбитражный суд Хабаровского края отказал в удовлетворении иска о признании незаконной выдачи разрешений на добычу моржей, белух и китов четырем компаниям-отловщикам для "китовой тюрьмы" в Приморье.

Представитель Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры сообщил РИА Новости, что решение планируется обжаловать.

По данным экологов, отловщики держат шесть моржей. Ранее в пресс-службе ВНИРО, осуществлявшего выпуск узников, заявили, что все животные, содержащиеся в бухте Средняя, успешно возвращены в дикую природу.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. Сахалинский областной суд признал, что животных выловили незаконно. Прокуратура и СКР возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". ФСБ завела административные дела на компании, которые являются организаторами "китовой тюрьмы".

Спасать узников "китовой тюрьмы" вызывались Леонардо Ди Каприо и Жан-Мишель Кусто.

27 июня первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустили на волю в Хабаровском крае. Процесс перевоза млекопитающих продемонстрировали во время "прямой линии" президента.