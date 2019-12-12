28 Сентября 2020
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ледокол Арктика (2018) | Фото: bz.ru

Самый мощный в мире ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания. Об этом сообщает госкорпорация "Росатом" в Twitter.

"Балтийский завод – Судостроение" по контракту с Росатомфлотом строит три атомных ледокола – головной ледокол "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Они станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире. Корпус "Арктики" спустили на воду в июне 2017 года. Эксплуатация атомоходов "Сибирь" и "Урал" будет начата в 2020 и 2021 годах.

Ледовые испытания "Арктики" планируются в апреле 2020 года. В следующем же году "Арктику" должны сдать в эксплуатацию.

Судно должны были сдать в мае 2019 года. СМИ писали, что причиной отсрочки стала задержка изготовления паротурбинной установки на заводе "Киров-Энергомаш" (КЭМ, структура Кировского завода).

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Самый мощный в мире ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания

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Теги: ледокол арктика, ходовые испытания



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