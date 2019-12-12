Близкие Заворотнюк не подтвердили паралич у актрисы

Родственники Анастасии Заворотнюк на ее странице в Instagram опровергли информацию о параличе правой части тела актрисы.

Они опубликовали скриншот новостных заголовков с упоминанием о параличе с перечеркнутыми красными линиями. В подписи говорится, что затишье в новостях о состоянии Заворотнюк было недолгим.

Родные поблагодарили за поддержку тех, кто посылает ей позитивные мысли и энергию, и пожелали всем добра.

Как сообщалось ранее, Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной.

Якобы Заворотнюк уже три месяца проходит реабилитацию и ее состояние не улучшается. Сообщается, что у актрисы - опухоль левого полушария мозга.

И якобы сейчас Заворотнюк передвигается только на инвалидной коляске.

Напомним, родные и близкие не подтверждают и не опровергают информацию о смертельной болезни актрисы, а с недавнего времени ведут от ее имени страницу в соцсети, в которой благодарят за поддержку.