"Возят на коляске". СМИ сообщили, что Заворотнюк навсегда останется парализованной

Российская актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, об этом пишет Mash со ссылкой на собственные источники.

Заворотнюк уже три месяца проходит реабилитацию и ее состояние не улучшается. Сообщается, что у актрисы - опухоль левого полушария мозга.

Сейчас Заворотнюк передвигается только на инвалидной коляске.

Напомним, родные и близкие не подтверждают и не опровергают информацию о смертельной болезни актрисы, а с недавнего времени ведут от ее имени страницу в соцсети, в которой благодарят за поддержку.

"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", - говорится в сообщении родственников.