В Москве оглашен приговор экс-замглавы "Росгеологии" Руслану Горрингу

В Москве вынесен приговор бывшему замдиректора "Росгеологии" Руслану Горрингу, который сознался в соучастии в хищении 24,5 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Горринг был уволен из Росгеологии в январе. Причиной стала запись стрима на сервисе Twitch, на которой чиновник рассказывает про встречи с совладельцем "НОВАТЭКа" Леонидом Михельсоном и отношения с сотрудницами госхолдинга. В марте Горринга задержали в аэропорту для допроса в качестве подозреваемого в свершении мошенничества в особо крупном размере.

В 2011 году человек по имени Руслан Ганижев получил от одного из бизнесменов более 5 млн руб. за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Подмосковья. Как выяснили в следствии, он должен был передать деньги председателю Ленинского райсовета депутатов Александру Газейкину, но был задержан. На допросе Ганижев дал признательные показания и был отпущен на подписку о невыезде, но после избрания меры пресечения скрылся и был объявлен в розыск. Как пояснили в СК, уже находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество.

Преступник получил три с половиной года колонии общего режима,сообщает ТАСС.