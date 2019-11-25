Пушков ответил Поклонской, которая поддержала Ротару

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, которая поддержала решение украинской певицы Софии Ротару выступить в России.

В своем комментарии в Twitter он привел слова грузинской певицы Нино Катамадзе. "Я всегда говорю, что Россия — оккупант, а [президент России Владимир] Путин — наш враг! Я никогда не пела на русском. Это был мой последний концерт в России!" — процитировал ее парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала певицу Софию Ротару в ее желании возобновить выступления в России, об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

Поклонская отметила, что критиковать Ротару в данной ситуации не совсем уместно.

Несмотря на то, что звезда несколько лет не выступала в России – отказалась от поездок в РФ из-за обострения отношений между Москвой и Киевом, сейчас в ее планах есть поездки в соседнюю страну.