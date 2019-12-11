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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Наказан виновник обрушения парапета жилого дома в Мегионе

В Мегионе бизнесмен наказан за обрушение парапета жилого дома по улице Садовая в Мегионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.
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Напомним, парапет обрушился 23 августа во время капитального ремонта крыши. Во время анализа случившегося выяснилось, что сотрудники компании "СеверСтрой" демонтировали старую крышу, а новую стропильную систему установили с нарушением технологии, из-за чего она обрушилась. Югорский фонд капремонта не контролировал в должной мере работу подрядчиков – компаний "Ремикс" и "Север-Строй", а также ИП Таухетдинова. В их работе нашли нарушения технологических процессов при производстве работ, которые и стали причиной обрушения парапета.

В работе бизнесмена-подрядчика нашли нарушения технологических процессов при производстве работ, которые повлекли обрушение парапета. За это он оштрафован на 35 тыс. руб.

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Наказан виновник обрушения парапета жилого дома в Мегионе

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Теги: Мегион, обрушение, Садовая 16



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