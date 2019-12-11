27 Сентября 2020
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Общество В России
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Общественной палаты.

Еще 31% россиян считают справедливым минимумом доходов для работающего человека 40–50 тысяч рублей. 20% опрошенных оценивают этот показатель в 30–40 тысяч рублей, а 10% - в 21–30 тысяч рублей.

Большинство участников опроса (60%) ответили, что сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах.

90% участников исследования согласились с утверждением, что государство своей политикой должно нивелировать чрезмерную разницу в доходах людей.

Ранее сообщалось, что необходимый, по мнению россиян, прожиточный минимум в два раза превышает официально установленный Минтрудом. Данные в сентябре привел "Левада-центр" по итогам опроса жителей 50 субъектов России.

Чтобы обеспечить прожиточный минимум на одного человека, необходима 21 тыс. руб. в месяц, сказали респонденты. Сегодня среднедушевой доход семьи равен 16,8 тыс. руб. в месяц, прожиточный минимум - 11,1 тыс. руб. Рост субъективного прожиточного минимума опережает рост номинальных доходов семей.

Сумма, названная жителями, не оторвана от реальности, считают эксперты, чего не скажешь о действующем минимуме.

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Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

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Теги: зарплата, опрос, справедливая зарплата



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