Путин: Решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах на ближайшие четыре года.

Исполнительный комитет организации в Лозанне единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию. Все рекомендации были приняты - WADA лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия.

Санкции предусматривают запрет на четыре года для российских спортсменов выступать под российским флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Помимо этого, представители РФ не могут состоять в руководстве спортивных федераций и организаций.

По словам главы российского государства, наказания не могут распространяться на людей, которые к нарушениям не имеют никакого отношения.

"И все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают", - отметил Путин на пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже.

Президент подчеркнул, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии, так как к Олимпийскому комитету РФ претензий нет, поэтому страна должна выступать под своим флагом. Путин заявил, что у РФ есть все основания подать в суд.