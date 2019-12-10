Путин: Решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах на ближайшие четыре года.
Исполнительный комитет организации в Лозанне единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию. Все рекомендации были приняты - WADA лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия.
Санкции предусматривают запрет на четыре года для российских спортсменов выступать под российским флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Помимо этого, представители РФ не могут состоять в руководстве спортивных федераций и организаций.
По словам главы российского государства, наказания не могут распространяться на людей, которые к нарушениям не имеют никакого отношения.
"И все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают", - отметил Путин на пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже.
Президент подчеркнул, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии, так как к Олимпийскому комитету РФ претензий нет, поэтому страна должна выступать под своим флагом. Путин заявил, что у РФ есть все основания подать в суд.