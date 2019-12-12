Матвиенко предложила проводить свои Олимпийские игры

Россия могла бы сама проводить у себя Олимпийские игры, на которые не распространялись бы решения Всемирного антидопингового агентства.

Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что у РФ есть опыт проведения Олимпиад и крупных спортивных мероприятий, сообщает РИА "Новости".

Напомним, исполком WADA 9 декабря на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира из-за нарушений антидопинговых правил. Запрет касается права выступать спортсменам из России на данных соревнованиях под национальным флагом. Кроме того, Россия лишилась на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

Позднее FIS (Международная федерация лыжного спорта) сообщила, соревнования уровня Кубка мира не попадают под решение ВАДА о запрете турниров.

Таким образом, запланированный этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс на Солнечной долине вновь состоится.