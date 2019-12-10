"Это предательство": против выступления России под нейтральным флагом выступают 42% россиян

42% россиян считают, что нашим спортсменам не следует выступать в Токио (Олимпиада-2020) под нейтральным флагом. Впрочем, 37% респондентов готовы поддержать такую команду. Это данные опроса сервиса Superjob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

"Если их подготовка оплачивается за счет бюджета, то выступать под нейтральным флагом — это предательство", — комментируют россияне. 37% считают подобный вариант допустимым: "Человек всю жизнь работал для этого, тренировался сутки напролет, кости ломал, мышцы рвал, несправедливо лишать спортсменов возможности участия в ОИ 2020". 21% затруднился с ответом.

Больше всего тех, кто противится подобному повороту событий, — среди россиян старше 35 лет (45%): "Уже ездили за обещания все вернуть. Белый флаг — сдаемся...".

Вновь вспыхнувший допинговый скандал показал, что дисквалификация России — это надолго. Вероятно поэтому сегодня число противников выступления наших спортсменов под нейтральным флагом чуть меньше, чем было перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане: тогда подобное решение осуждал практически каждый второй (49%).