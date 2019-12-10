ФСИН не считает случаи применения силы в колониях и СИЗО систематическими

Во ФСИН не считают системными случаи применения физической силы в колониях и СИЗО, сообщает РБК со ссылкой на пресс-бюро службы, ответившее на запрос издания по поводу статистики уголовных дел об избиениях и пытках в местах лишения свободы.

Насилие в уголовно-исполнительной системе "не носит систематический характер", ФСИН "стремится выстроить такую систему службы, когда превышение полномочий будет чрезвычайным и исключительным происшествием", говорится в ответе ведомства.

Ранее СКР впервые предоставил правозащитникам данные о количестве уголовных дел о превышении полномочий с применением насилия или спецсредств (ч. 3 ст. 286 УК), возбужденных против сотрудников ФСИН. Из них следует, что на каждые 44 сообщения о насилии в колонии или СИЗО приходится лишь одно возбужденное уголовное дело. Всего с 2015 по 2018 год в России возбудили 148 таких уголовных дел, сообщений о преступлениях было около 6,5 тыс. В некоторых регионах количество сообщений о пытках в учреждениях ФСИН исчисляется сотнями в год, а уголовных дел — либо единицы, либо они не возбуждается вообще.

Между тем, буквально накануне пришло сообщение о том, что сотрудники одной из колоний в Брянской области до смерти забили заключенного. СКР возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть). Погибшему было 32 года.

"По версии следствия, 8 декабря в хирургическое отделение ГБУЗ "Клинцовская ЦГБ" из ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области доставлен осужденный указанного исправительного учреждения с телесными повреждения, от которых последний скончался в лечебном учреждении. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении СУ СКР по региону.