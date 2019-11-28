14 Сентября 2020
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Наука и техника Сибирский ФО
Комбайн очистной узкозахватный К750Ю (2019) | Фото: uralvagonzavod.ru

Комбайн нового поколения Юрмаша прошел предварительную приемку заказчиком

В рамках государственной программы по импортозамещению и повышению конкурентоспособности продукции отечественного производства ООО "Юргинский машзавод" (входит в государственную корпорацию "Ростех") разработал и изготовил опытный образец очистного комбайна нового поколения для средних пластов К750Ю. Были проведены пуско-наладочные работы и предварительные испытания.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе "Уралвагонзавода", конструирование комбайна "Юрмаша" велось с учетом всех действующих норм и правил безопасности, в соответствии с ужесточенными требованиями национальных стандартов Российской Федерации, а также при тесном сотрудничестве с угольными предприятиями. Разработанный и изготовленный на "Юрмаше" очистной комбайн К750Ю предназначен для челноковой механизированной выемки угля в очистных забоях. Современная техника "Юрмаша" поможет обезопасить труд шахтеров, повысить производительность и снизить затраты на тонну добытого угля.

На сегодняшний момент действует соглашение о поставке модернизированного комбайна на шахту "Грамотеинская", с учетом адаптации оборудования под горно-геологические условия шахты.

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Комбайн нового поколения Юрмаша прошел предварительную приемку заказчиком

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Теги: Комбайн очистной узкозахватный К750Ю, Юргинский машзавод



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