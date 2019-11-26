12 Сентября 2020
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фетисов вячеслав александрович руководитель федерального агентства по физической культуре и спорту рф (2005) | Фото: Накануне.ru

Вячеслав Фетисов назвал Россию "самой опозорившейся страной в истории мирового спорта"

Депутат Госдумы ("Единая Россия"), двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал Россию "самой опозорившейся страной в истории мирового спорта". Его слова, которые приводит ТАСС, связаны с очередным допинговым скандалом. Международное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года (включая Олимпиаду 2020) за нарушение допинговых правил.

"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы — самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта", — заявил олимпийский чемпион, добавив, что мировое спортивное сообщество сейчас настроено радикально.

Вячеслав Фетисов высказал свои опасения за молодых спортсменов, которые вышли на серьёзный уровень и могут лишиться участия в международных стартах "из-за чьих-то ошибок".

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Вячеслав Фетисов назвал Россию "самой опозорившейся страной в истории мирового спорта"

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Теги: вячеслав фетисов, антидопинговое агентство, скандал



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