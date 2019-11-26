Пенсионера увезли на скорой: в Москве рабочие и жильцы устроили драку из-за "народной парковки"

В Москве между жителями Таганского района и рабочими произошел конфликт из-за парковочных мест.

Драка произошла утром 25 ноября, пострадали три человека.

Как сообщает РБК, рабочие пришли спиливать ограждение автомобильной стоянки возле дома. На этом месте по распоряжению префектуры должен появиться платный паркинг.

Жильцы отказались подчиняться приказу властей, заявив, что на собственные средства благоустроили стоянку, потратив около 2 млн рублей.

Противостояние переросло в драку. В результате 71-летнего пенсионера увезли на скорой без сознания с травмой головы. Также пострадали еще два человека.

Жильцы утверждают, что парковка была согласована в 2011 году с представителями управы и префектуры.

В феврале Накануне.RU сообщало, что власти Москвы решили сдавать собственникам помещений многоквартирных домов в аренду парковочные места. Департамент имущества города определил порядка 4,3 тыс. машино-мест на придомовых территориях в девяти округах.

Власти города отмечали, что речь не идет о платных парковках во дворах. "Инициатива по предложению аренды городских машиномест москвичам не имеет никакого отношения к парковкам во дворах. Мы говорим о тех машиноместах, которые находятся в собственности города и расположены на подземных этажах многоквартирных жилых домов и нежилых зданиях, функционально или технологически связанных с многоквартирным жилым домом", - цитируют главу департамента СМИ.

При этом такое предложение ДГИ москвичи восприняли неоднозначно, окрестив это очередным грабежом автовладельцев. Горожане опасаются того, что такой механизм в итоге приведет к тому, что за парковку своего автомобиля во дворе придется принудительно заплатить кругленькую сумму.