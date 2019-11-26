Курентзис стал худруком Дягилевского фестиваля

Куратором Дягилевского фестиваля в Перми будет экс-худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, передает корреспондент Накануне.RU.

Договор о кураторстве Курентзисом фестиваля подписан между маэстро и оперным театром. Вскоре может состояться презентация журналистам концепции фестиваля будущего года.

Напомним, об уходе Курентзиса из Перми, где он несколько лет был худруком театра оперы и балета, стало известно 21 июня. Вскоре Курентзис объявил, что аналог Дягилевского фестиваля он намерен проводить в Париже с 2021 года. Позднее режиссер заявлял, что будет возглавлять пермский фестиваль только при условии, если оперным театром будет по-прежнему руководить Андрей Борисов. Театр начал готовиться к проведению фестиваля без Курентзиса. Дягилевский фестиваль планируется провести в Перми с 18 по 28 июня 2020 г.