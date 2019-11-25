Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения фильму "Дау" из-за пропаганды порнографии

12 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество
РВИО, Мединский (2016) | Фото: Накануне.RU

Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения фильму "Дау" из-за пропаганды порнографии

Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения художественному фильму "Дау" Ильи Хржановского об истории жизни советского физика Льва Ландау. Решение принято из-за того, что картина содержит материалы, пропагандирующие порнографию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минкульта.

Обращение с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на фильмы "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора Сын" и "Дау. Саша Валера" поступило в министерство 31 октября. Решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения принято в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 правил, предусматривающим отказ в выдаче прокатного удостоверения, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию.

Проект "Дау" Ильи Хржановского поделен на 10 эпизодов. Первые шесть серий, заявки на которые были поданы в министерство, получили прокатное удостоверение в установленные сроки.

Напомним, "Дау" — художественный многосерийный фильм Ильи Хржановского. Биографическая драма рассказывает о жизни советского физика Льва Ландау. Главные роли исполняют экс-худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис и Радмила Щеголева.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения фильму "Дау" из-за пропаганды порнографии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дау, Ландау, Теодор Курентзис, Радмила Щеголева, Илья Хржановский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.11.2015 11:05 Мск Минкультуры взыскало господдержку на фильм о Ландау через суд

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети