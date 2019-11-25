Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения фильму "Дау" из-за пропаганды порнографии

Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения художественному фильму "Дау" Ильи Хржановского об истории жизни советского физика Льва Ландау. Решение принято из-за того, что картина содержит материалы, пропагандирующие порнографию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минкульта.

Обращение с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на фильмы "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора Сын" и "Дау. Саша Валера" поступило в министерство 31 октября. Решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения принято в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 правил, предусматривающим отказ в выдаче прокатного удостоверения, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию.

Проект "Дау" Ильи Хржановского поделен на 10 эпизодов. Первые шесть серий, заявки на которые были поданы в министерство, получили прокатное удостоверение в установленные сроки.

Напомним, "Дау" — художественный многосерийный фильм Ильи Хржановского. Биографическая драма рассказывает о жизни советского физика Льва Ландау. Главные роли исполняют экс-худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис и Радмила Щеголева.