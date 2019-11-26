12 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Дягилевский фестиваль завод Шпагина (2019) | Фото: permkrai.ru

Объявлены даты проведения в Перми Дягилевского фестиваля - 2020

Объявлены даты нового Дягилевского фестиваля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского театра оперы и балета.
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Дягилевский фестиваль-2020 под художественным руководством Теодора Курентзиса пройдет в Перми с 12 по 21 июня. Согласно договору, художественный куратор формирует основную и образовательную программы фестиваля, а театр и краевое министерство культуры обеспечивают финансовую и техническую возможность их реализации. Программа фестиваля будет объявлена в марте будущего года.

Напомним, об уходе Курентзиса из Перми, где он несколько лет был худруком театра оперы и балета, стало известно 21 июня. Вскоре Курентзис объявил, что аналог Дягилевского фестиваля он намерен проводить в Париже с 2021 года. Позднее режиссер заявлял, что будет возглавлять пермский фестиваль только при условии, если оперным театром будет по-прежнему руководить Андрей Борисов. Театр начал готовиться к проведению фестиваля без Курентзиса. Сегодня стало известно, что дирижер станет худруком фестиваля.

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Объявлены даты проведения в Перми Дягилевского фестиваля - 2020

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Теги: Дягилевский фестиваль, Теодор Курентзис, художественный руководитель



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