Озвучена сумма гонорара, полученного Теодором Курентзисом за четыре концерта на фестивале "Дягилев+"

Стало известно, сколько стоила работа Теодора Курентзиса на фестивале "Дягилев+", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Выступления оркестра "MusicAeterna" и исполнения Симфонии №4 стоили театру 1,78 млн руб., два концерта камерной музыки на заводе имени Шпагина с его участием — 2,78 млн руб., сообщает "Ъ-Прикамье".

Напомним, об уходе Курентзиса из Перми, где он несколько лет был худруком театра оперы и балета, стало известно 21 июня 2019 года. Вскоре Курентзис объявил, что аналог Дягилевского фестиваля он намерен проводить в Париже с 2021 г. Позднее режиссер заявлял, что будет возглавлять пермский фестиваль только при условии, если оперным театром будет по-прежнему руководить Андрей Борисов. Театр начал готовиться к проведению фестиваля без Курентзиса, однако позже выяснилось, что греческий дирижер останется его куратором. Позже стало известно, что фестиваль пройдёт в новом формате – различные мероприятия состоятся в течение года.