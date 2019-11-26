В Югре три полицейских получили "условки" за пытки задержанных

В Пыть-Яхе наказаны полицейские, издевавшиеся над задержанными, сообщили Накануне.RU в городском суде.

Напомним, ранее Накануне.RU сообщало, что фигурантами дел стали два сотрудника дежурной части отдела полиции Пыть-Яха и исполняющий обязанности начальника отдела уголовного розыска того же отдела. По версии следствия, 22 декабря 2016 г. все трое, находясь при исполнении, в помещении дежурной части заковали административно-задержанного в наручники, а другого поместили в камеру, предварительно надев на него наручники, хотя протокол никто не составлял.

Виновники получили пять, пять с половиной и шесть лет условно.