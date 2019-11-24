10 Сентября 2020
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Политика Украина
шеврон, Владимир Зеленский, череп (2019) | Фото: wi-fi.ru

Зеленского высмеяли в сети за появление перед моряками в форме с шевроном черепа

Президент Украины Владимир Зеленский насмешил своим видом соцсети, появившись перед моряками в форме, на рукаве которой красовался шеврон с изображением черепа.

Украинский волонтер Роман Доник написал на своей странице в Facebook, что Зеленский приехал в таком виде в военную гавань в Очакове Николаевской области. Там он встречал военные катера, которые год назад участвовали в антироссийской провокации в Керченском проливе.

Доник пояснил, что этот шеврон с черепом принадлежит 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ и означает "Украина или смерть".

Такой шеврон является негосударственной нашивкой и, по мнению пользователей соцсетей, не должен находиться на одежде главы Украины.

шеврон, Владимир Зеленский, череп(2019)|Фото: wi-fi.ru

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Зеленского высмеяли в сети за появление перед моряками в форме с шевроном черепа

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, шеврон, череп, моряки, встреча



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