08 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Киев Евромайдан полевая кухня (2013) | Фото: Накануне.RU

Митинг по случаю шестой годовщины "евромайдана" в Киеве получился жалким

В Киеве прошел митинг в честь шестой годовщины начала "евромайдана". Официально мероприятие называлось так: вече "Мы имеем достоинство!". Организаторы призывали обойтись без партийной символики и прийти с желтыми ленточками, означающими войну против России. Однако мероприятие получилось весьма жалким.
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На майдан пришли всего около тысячи человек. Полиция заявила о 5 тысячах, но на кадрах заметно, что эта цифра завышена в разы. Как уже повелось, протестовали против разведения войск, особого статуса Донбасса, формулы Штайнмайера и даже против шоумена Сергея Сивохо, который недавно назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса (сам он родом из Донецка) и который делает самые примирительные заявления из представителей новой власти. Хотя он занимает абсолютно проукраинскую позицию, это не мешает неонацистам его ненавидеть.

"Чувствуем угрозу потери демократии, исторического шанса на вступление в НАТО и ЕС", - говорилось в анонсе акции.

Интересно, что один из выступавших на сцене музыкантов признал, что украинский сепаратизм как явление основан на чувстве ненависти.

На митинг пришел экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, который вынашивал идею порвать вообще все транспортные связи с Россией. Также на сцену вышел певец Святослав Вакарчук, который прицепил желтую ленточку (в марте 2014 года, т.е. сразу после переворота, он пытался приехать в Донецк, чтобы убедить жителей признать его результаты).

"Господин президент, Россия вам навязывает фатальные последствия, не идите этой дорогой", - призывал ведущий во сцены.

Были зачитаны требования к властям: нет особому статусу Донбасса, амнистии, разведению войск, выборам, усилить санкции против России, вступить в НАТО, захватить Крым, привлечь к ответственности Виктора Медведчука, Андрея Портнова (инициатора уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко), Юрия Бойко, отодвинуть олигарха Игоря Коломойского, еще сильнее навязывать людям мову.

В конце организаторы анонсировали новый митинг 8 декабря - как раз накануне встречи в "нормандском формате" в Париже, чтобы убедить президента Владимира Зеленского не подписывать никаких документов.

Акция убедительно показала, что запрос на продолжение конфронтации в украинском обществе нулевой. Митинги не поддерживаются практически никем.

Также интересно, что подозрение Петру Порошенко, которое уже направлено в Генпрокуратуру, явно будет зависеть, вручат ли его или нет, от того, какие действия предпримет олигарх после "нормандской встречи" и попытается ли организовать массовые протесты против "капитуляции".

Киев Евромайдан флаг Украины(2013)|Фото: Накануне.RU

"Евромайдан" в Киеве зимой 2013-2014 гг.

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Митинг по случаю шестой годовщины "евромайдана" в Киеве получился жалким

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Теги: Украина, евромайдан, митинг



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