Подозрение готово. ГБР Украины сообщило о промежуточных результатах расследования уголовных дел против Порошенко

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Порошенко, конфискация (2015) | Фото: Накануне.RU

Подозрение готово. ГБР Украины сообщило о промежуточных результатах расследования уголовных дел против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что проводит досудебное расследование по 13 уголовным делам, в которых фигурирует депутат Рады и бывший президент Петр Порошенко. Об этом говорится в сообщении ведомства о промежуточных результатах расследования.
Читайте также:

Отмечается, что по всем делам были допрошены 562 свидетеля, направлен 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам, назначено 35 экспертиз, в том числе 27 экспертиз в деле о провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Также наложены аресты на акции и имущественный комплекс ЗАО "Кузня на Рыбальском" и на счета экс-главы Киевской горадминистрации и бизнес-партнера Порошенко Владимира Макеенко в сумме 31 млн евро. Макеенко является формальным владельцем телеканала "Прямой", который фактически принадлежит Порошенко.

Олигарх только три раза являлся на допросы, а 20 раз - нет. При этом на допросах не помогал следователям. Он так и не прошел полиграф в уголовном деле о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, полученных преступным путем.

ГБР подчеркнуло, что в Генпрокуратуру направлен проект сообщения о подозрении Порошенко по делу о незаконном назначении членов Высшего совета правосудия весной с.г. Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что решение будет принято в ближайшее время и в текст подозрения могут внести правки.

В партии Порошенко "Европейская солидарность" назвали подозрение "не чем иным, как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента".

Сам он срочно вернулся из Турции, чтобы показать, что ничего не боится, заявил он в Twitter.

Юрист Андрей Портнов сообщил, что в проекте сообщения о подозрении говорится о снятии с олигарха депутатской неприкосновенности (принятые Радой изменения в конституцию о снятии с депутатов неприкосновенности вступят в силу только 1 января). Глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уже заявил, что фракция это поддержит.

Впрочем, еще не факт, что Генпрокуратура действительно предъявит Порошенко подозрение.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Подозрение готово. ГБР Украины сообщило о промежуточных результатах расследования уголовных дел против Порошенко

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Петр Порошенко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети