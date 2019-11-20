Подозрение готово. ГБР Украины сообщило о промежуточных результатах расследования уголовных дел против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что проводит досудебное расследование по 13 уголовным делам, в которых фигурирует депутат Рады и бывший президент Петр Порошенко. Об этом говорится в сообщении ведомства о промежуточных результатах расследования.

Отмечается, что по всем делам были допрошены 562 свидетеля, направлен 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам, назначено 35 экспертиз, в том числе 27 экспертиз в деле о провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Также наложены аресты на акции и имущественный комплекс ЗАО "Кузня на Рыбальском" и на счета экс-главы Киевской горадминистрации и бизнес-партнера Порошенко Владимира Макеенко в сумме 31 млн евро. Макеенко является формальным владельцем телеканала "Прямой", который фактически принадлежит Порошенко.

Олигарх только три раза являлся на допросы, а 20 раз - нет. При этом на допросах не помогал следователям. Он так и не прошел полиграф в уголовном деле о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, полученных преступным путем.

ГБР подчеркнуло, что в Генпрокуратуру направлен проект сообщения о подозрении Порошенко по делу о незаконном назначении членов Высшего совета правосудия весной с.г. Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что решение будет принято в ближайшее время и в текст подозрения могут внести правки.

В партии Порошенко "Европейская солидарность" назвали подозрение "не чем иным, как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента".

Сам он срочно вернулся из Турции, чтобы показать, что ничего не боится, заявил он в Twitter.

Юрист Андрей Портнов сообщил, что в проекте сообщения о подозрении говорится о снятии с олигарха депутатской неприкосновенности (принятые Радой изменения в конституцию о снятии с депутатов неприкосновенности вступят в силу только 1 января). Глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уже заявил, что фракция это поддержит.

Впрочем, еще не факт, что Генпрокуратура действительно предъявит Порошенко подозрение.