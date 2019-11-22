Решетников прокомментировал объединение детской и взрослой больниц в Чайковском

Губернатор Пермского края Максим Решетников по итогам своей рабочей поездки в Чайковский прокомментировал ситуацию с объединением Чайковской детской больницы со взрослой центральной городской больницей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Действительно, такой вопрос прорабатывается. Есть опасения, связанные с ситуацией в детской больнице. Но есть логика в этом объединении. Это единый имущественный комплекс и объединение в рамках единого юрлица дает возможность объединить дублирующие службы, за счет этого сэкономить ресурс, который можно будет направить на финансирование врачей. Второе - есть возможность существенно сократить управленческий аппарат. Но главное, что нас волнует - то, что процесс обеспечения детского здоровья разорван. Часть детей обслуживается в детской больнице, часть детей - во взрослой. Особенно в территориях. Роддом - во взрослой, неонатальное отделение - в детской больнице. Вопрос в том, как это все интегрировать. Я поручил минздраву поспешных решений не принимать, но постепенно разобраться со всеми вопросами. И, тем не менее, эффекты от возможного объединения кажутся весьма привлекательными", - заявил Решетников в своем Instagram.

Также по словам губернатора, одновременно идет развитие городской больницы: в следующем году запланирована большая поставка медицинской техники. Здесь кардио и онкоцентр второго уровня, поэтому больница будет развиваться, несмотря на то, что работы, по словам главы региона, еще "будь здоров".

Кроме того, Максим Решетников заявил, что уверен в команде больницы, несмотря на поступающие со стороны населения нарекания.

"Возможно, есть недостаточная коммуникация. Те люди, которые работают, не всегда считают нужным давать объяснения, что, конечно, неправильно", - высказался губернатор.

Напомним, ранее сотрудники Чайковской детской больницы выступили против объединения со взрослой центральной городской больницей, которое может произойти весной 2020 г. Они опубликовали в соцсетях открытое письмо, в котором выразили беспокойство, что в результате оптимизации ухудшится финансирование учреждения и сократится число специалистов.

Как сообщили Накануне.RU, в пресс-службе краевого минздрава, в настоящее время ведется работа по созданию оптимальной модели оказания медицинской помощи жителям Чайковского, в том числе детям. Для этого ведущие специалисты краевой детской клинической больницы дали поручение по детальному изучению ситуации и подготовке предложений по организации максимально эффективной схемы оказания медицинской помощи жителям городского округа. Рассматриваются все возможные инструменты, в том числе объединение.