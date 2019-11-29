В Чайковском жители выйдут на митинг против объединения больниц

8 декабря в Чайковском жители города проведут митинг против объединения Чайковской детской больницы со взрослой центральной городской больницей, передает корреспондент Накануне.RU.

Мероприятие состоится 8 декабря, на площади Победы. Акция пройдет с 15.00 до 17.00 у Обелиска Славы. Как отмечают организаторы, протестный митинг с городскими властями согласован.

Также жители города проводят одиночные пикеты. Они убеждены, что укрупнение существенно ухудшит оказание медпомощи детям и приведет к сокращению финансирования детской больницы.

Напомним, что ранее губернатор Пермского края Максим Решетников прокомментировал ситуацию с объединением по итогам поездки в больницу.

"Действительно, такой вопрос прорабатывается. Есть опасения, связанные с ситуацией в детской больнице. Но есть логика в этом объединении. Это единый имущественный комплекс и объединение в рамках единого юрлица дает возможность объединить дублирующие службы, за счет этого сэкономить ресурс, который можно будет направить на финансирование врачей. Второе - есть возможность существенно сократить управленческий аппарат. Но главное, что нас волнует - то, что процесс обеспечения детского здоровья разорван. Часть детей обслуживается в детской больнице, часть детей - во взрослой. Особенно в территориях. Роддом - во взрослой, неонатальное отделение - в детской больнице. Вопрос в том, как это все интегрировать. Я поручил минздраву поспешных решений не принимать, но постепенно разобраться со всеми вопросами. И, тем не менее, эффекты от возможного объединения кажутся весьма привлекательными", - заявил Решетников в своем Instagram.