"Скворцова поторопилась с церемониями": стало известно, почему в Екатеринбурге "встала" стройка новых зданий НИИ ОММ

Стало известно, по каким причинам остановлена стройка новых зданий НИИ ОММ в Екатеринбурге. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Напомним, первый камень новых зданий в Академическом заложила еще в марте 2018 года министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Вот только стройка заглохла, еле успев начаться. Нет ни техники, ни рабочих, площадка даже не огорожена забором", - рассказывал в октябре Альшевских и пообещал разобраться в ситуации.

Как сообщил сегодня парламентарий в своем Facebook, он получил ответ за подписью губернатора Евгения Куйвашева: в нем говорится, что для создания новой материально-технической базы НИИ ОММ не хватает разрешения от Минздрава страны, поскольку институт является федеральной структурой. По словам главы региона, как только такой документ появится, строительные работы будут продолжены.

"Выглядит так, будто министр здравоохранения РФ поторопилась с торжественными церемониями… Жду теперь официальную реакцию Вероники Игоревны (Скворцовой, - прим. ред.) на ситуацию", - заключил Андрей Альшевских.

В октябре Накануне.RU отправляло официальный запрос в Министерство здравоохранения России. Ответ не получен до сих пор.