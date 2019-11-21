СПбГУ обратился в полицию из-за угроз студенту, обучавшемуся у Соколова

Студенту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), обучавшемуся у историка Олега Соколова, начали поступать угрозы.

Руководство вуза обратилось с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга на личном приеме у председателя СКР Александра Бастрыкина рассказал о конфликте с лектором, произошедшем в прошлом году.

Молодой человек сообщил Бастрыкину, что после завершения лекции между ним и преподавателем возникли разногласия. В результате чего по указанию лектора слушатель был выведен из аудитории с применением силы.

По этому поводу последний обращался в полицию, однако, по его словам, должных мер принято не было.

Как стало известно, молодого человека силой вытолкали из аудитории двое студентов Соколова. После того, как доцента обвинили в убийстве Анастасии Ещенко, одному из этих студентов начали поступать угрозы, пишет Regnum.

Напомним, Соколова обвиняют в убийстве Анастасии Ещенко, пара состояла в романтических отношениях. 9 ноября Соколова достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении.

Свою вину историк признал, он заявил, что раскаивается в преступлении. Сообщалось, что адвокаты попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на "убийство в состоянии аффекта". Между тем, Соколова проверяют на предмет других преступлений в отношении студентов. Из университета он уволен за "аморальное поведение".