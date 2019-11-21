В Тобольске посреди морозной ночи жители остались без тепла

В Тобольске произошла коммунальная авария, из-за которой горожане остались без тепла, передает корреспондент Накануне.RU.

О случившемся рассказали рано утром в соцсетях пострадавшие от отключения тепла. По их данным, авария произошла на трубе между первой котельной и ТЭЦ. Это привело к тому, что в квартирах стало холоднее, пропала горячая вода.

"Обещают сделать до 12.00 21 ноября. За окном – минус 19. К вечеру потеплеет до минус 15", - говорится в сообщении.

В пресс-службе АО "Суэнко" Накануне.RU сообщили, что 20 ноября обнаружен дефект на участке магистрального трубопровода ТЭЦ-городская котельная. Начался ремонт. На время проведения ремонтных работ снижены параметры теплоснабжения потребителей. 21 ноября теплоснабжение будет восстановлено. Число пострадавших не уточняется.