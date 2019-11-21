07 Сентября 2020
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Общество В России За рубежом
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Суд Австрии согласился выдать России экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо

В Вене уголовный суд разрешил экстрадицию экс-чиновника министерства культуры России Бориса Мазо в Россию. Здесь он обвиняется в хищении бюджетных средств и их отмывании. Решение австрийского суда пока не вступило в силу, передает "Интерфакс".

В суде сообщили, что это решение было принято 15 октября 2019 года, в настоящее время оно обжаловано. Рассмотрение жалобы на экстрадицию Мазо в РФ назначено 7 января 2020 года.

Представитель суда отметила, что после принятия окончательного решения австрийским судом в отношении Мазо, российские власти будут уведомлены о нем по линии министерства юстиции Австрии.

Вместе с тем собеседница агентства добавила, суд также продолжает рассмотрение запроса об экстрадиции Мазо в Испанию, "но решение по запросу Испании пока не принято". Испанские власти утверждали, что он приобрел в 2017 году виллу в курортном городе Марбелья за 4 млн евро на похищенные в России деньги. Однако, по данным Австрии, недвижимость куплена в 2015 году, до обвинений Мазо в хищении средств.

Напомним, бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо является фигурантом дела о мошенничестве на 450 млн руб. при строительстве объектов Эрмитажа.

В рамках расследования этого дела задержаны бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и глава группы компаний "Роспан" Никита Колесников. Фигурантам дела предъявлены обвинения, у них прошли обыски.

Ранее в рамках "дела реставраторов" подследственные Пирумов, Мазо и Колесников избежали реальных сроков. Они полностью признали свою вину, погасили ущерб в 100 млн руб., а представ перед судом в особом порядке, получили условные сроки или, как Пирумов, отбытый в СИЗО.

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Суд Австрии согласился выдать России экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо

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Теги: борис мазо, экстрадиция, суд, министерство культуры



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Развитие сюжета:

Ранее 18.02.2020 12:37 Мск Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию экс-чиновника Минкультуры Мазо

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