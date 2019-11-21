Моор о ситуации с "Медицинским городом": "марать и пачкать этот бренд мы не позволим"

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время оглашения ежегодного послания прокомментировал ситуацию со скандалом вокруг "Медицинского города", передает корреспондент Накануне.RU

"Пятнать и пачкать этот бренд, в который вложен колоссальный труд благороднейших людей, который является брендом области, мы не позволим", - заявил глава региона. Вдаваться в подробности Моор не стал, оставив это дело "компетентным органам".

Глава региона подчеркнул, что с локальными проблемами область справится и справляется.

"Медицинский город" – одно из крупнейших специализированных учреждений региона, в перспективе ожидается строительство третьей очереди онкодиспансера, это существенно увеличит спектр задач.

Напомним, что "Медицинский город" отметился за последний год крупным скандалом вокруг фигуры главного врача Андрея Кудрякова (его конфликт с подчиненными) и нарушений с закупками препаратов, о чем заявляла даже прокуратура. Позже было возбуждено уголовное дело из-за расходования должностными лицами средств государственного внебюджетного фонда ТФОМС в особо крупном размере. Сейчас трудовые отношения с Кудряковым разорваны.