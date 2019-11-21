В Новосибирске десятки жилых домов вторые сутки остаются без отопления

В Новосибирске десятки жилых домов вторые сутки остаются без отопления из-за коммунальной аварии.

Как сообщает Regnum, в городе организованы круглосуточные пункты обогрева населения. Новосибирцы устанавливают в своих квартирах предоставленные муниципалитетом обогреватели.

Кроме того, для обогрева внутренних сетей и подъездов подготовлены десять тепловых пушек.

19 ноября года из-за дефекта на теплотрассе в Кировском районе города без тепла остались 43 многоквартирных жилых дома, семь детских учреждений, поликлиника и девять административных зданий.

На данный момент без отопления и горячей воды вторые сутки остаются 25 объектов.

Ранее 13 тысяч жителей военного городка в Чебаркуле из-за коммунальной аварии остались без отопления и горячей воды. Сообщалось, что люди уже четвертый день пытаются согреться с помощью газовой плиты и обогревателей.

Чебаркульские коммунальщики организовали ремонт теплосетей в мороз. При проведении работ возникли неполадки. Коммунальщики рассказали, что устранили аварию. Но тепло в дома дали лишь формально.

По словам жителей, ремонт теплосетей может затянуться до декабря, и они опасаются, что будут замерзать в помещениях.