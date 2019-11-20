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Происшествия Челябинская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

На Южном Урале жители военного городка остались без отопления и горячей воды

13 тысяч жителей военного городка в Чебаркуле из-за коммунальной аварии остались без отопления и горячей воды. Активисты ОНФ просят прокуратуру разобраться в ситуации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

Жители военного городка уже четвертый день пытаются согреться с помощью газовой плиты и обогревателей.

Чебаркульские коммунальщики организовали ремонт теплосетей в мороз. При проведении работ возникли неполадки. Коммунальщики рассказали, что устранили аварию.

"Формально тепло действительно подали в некоторые дома, но еле-еле, от такого отопления нет никакого толка", – рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

По словам жителей, ремонт теплосетей может затянуться до декабря, и они опасаются, что будут замерзать в помещениях.

Отметим, что военный городок обслуживает Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ.

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На Южном Урале жители военного городка остались без отопления и горячей воды

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Теги: военный городок, отопление, горячая вода, коммунальная авария,



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Развитие сюжета:

Ранее 22.11.2019 10:20 Мск В военном городке на Южном Урале начинают подключать дома к отоплению
Ранее 21.11.2019 14:05 Мск В военном городке на Южном Урале, где нет отопления, ввели режим повышенной готовности

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