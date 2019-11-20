06 Сентября 2020
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Спорт За рубежом
(2011) | Фото:

Жозе Моуринью возвращается к работе: португальский тренер возглавил "Тоттенхэм"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью возглавил лондонский "Тоттенхэм". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.
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Уточняется, что контракт со специалистом заключен до конца сезона-2022/23.

"Я рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и страстными поклонниками. Качество основного состава и игроков академии впечатляет. Работа с этими футболистами привлекла меня", - прокомментировал свое назначение сам Моуринью, уже сфотографировавшись с футболкой "Тоттенхэма" на клубной базе.

Жозе Моуринью(2019)|Фото: twitter.com/SpursOfficial

Напомним, во вторник прежний тренер "шпор" Маурисио Почеттино был отправлен в отставку. Что касается Жозе Моурнинью, он был без работы почти год после увольнения из другого английского клуба "Манчестер Юнайтед" в прошлом декабре.

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Жозе Моуринью возвращается к работе: португальский тренер возглавил "Тоттенхэм"

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Теги: Моуринью, Тоттенхэм, тренер



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