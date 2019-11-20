Жозе Моуринью возвращается к работе: португальский тренер возглавил "Тоттенхэм"
Известный португальский тренер Жозе Моуринью возглавил лондонский "Тоттенхэм". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.
Уточняется, что контракт со специалистом заключен до конца сезона-2022/23.
"Я рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и страстными поклонниками. Качество основного состава и игроков академии впечатляет. Работа с этими футболистами привлекла меня", - прокомментировал свое назначение сам Моуринью, уже сфотографировавшись с футболкой "Тоттенхэма" на клубной базе.
Напомним, во вторник прежний тренер "шпор" Маурисио Почеттино был отправлен в отставку. Что касается Жозе Моурнинью, он был без работы почти год после увольнения из другого английского клуба "Манчестер Юнайтед" в прошлом декабре.