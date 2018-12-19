"Манчестер Юнайтед" возглавит экс-нападающий команды Уле-Гуннар Сульшер

19 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт За рубежом

"Манчестер Юнайтед" возглавит экс-нападающий команды Уле-Гуннар Сульшер

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер, возглавляющий норвежский "Мольде", в этот четверг будет назначен исполняющим обязанности главного тренера "красных дьяволов". Как передает корреспондент Накануне.RU, такая информация появилась сегодня в английских СМИ.
Читайте также:

Напомним, во вторник "МЮ" объявил, что Жозе Моуринью покидает клуб. Уточнялось, что новый главный тренер будет назначен до конца текущего сезона.

По данным The Guardian, команду возглавит Сульшер, а его ассистентом будет Майк Фелан, который проработал 14 лет в аналогичной должности при сэре Алексе Фергюсоне. Сообщается, что норвежский специалист будет руководить манукнианцами до конца нынешнего сезона, после чего ему могут начать искать замену.

Напомним, также сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" может возглавить экс-главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Манчестер Юнайтед" возглавит экс-нападающий команды Уле-Гуннар Сульшер

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сульшер, тренер, МЮ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.12.2018 13:08 Мск "Манчестер Юнайтед" отправил Моуринью в отставку
Ранее 27.05.2016 11:43 Мск Официально: Жозе Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1818

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети