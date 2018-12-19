"Манчестер Юнайтед" возглавит экс-нападающий команды Уле-Гуннар Сульшер

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер, возглавляющий норвежский "Мольде", в этот четверг будет назначен исполняющим обязанности главного тренера "красных дьяволов". Как передает корреспондент Накануне.RU, такая информация появилась сегодня в английских СМИ.

Напомним, во вторник "МЮ" объявил, что Жозе Моуринью покидает клуб. Уточнялось, что новый главный тренер будет назначен до конца текущего сезона.

По данным The Guardian, команду возглавит Сульшер, а его ассистентом будет Майк Фелан, который проработал 14 лет в аналогичной должности при сэре Алексе Фергюсоне. Сообщается, что норвежский специалист будет руководить манукнианцами до конца нынешнего сезона, после чего ему могут начать искать замену.

Напомним, также сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" может возглавить экс-главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан.