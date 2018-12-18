18 Декабря 2018
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Спорт За рубежом

"Манчестер Юнайтед" отправил Моуринью в отставку

"Манчестер Юнайтед" объявил, что главный тренер Жозе Моуринью покидает клуб. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте "красных дьяволов".
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В "МЮ" поблагодарили португальца за работу и пожелали ему успехов в будущем. В сообщении клуба говорится, что новый главный тренер будет назначен до конца текущего сезона, сейчас ведутся поиски подходящего специалиста.

Напомним, Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2016 году. За это время он выиграл с командой Лигу Европы, Суперкубок Англии и Кубок английской лиги, а также выводил ее в финал Кубка Англии.

В данный момент клуб находится на шестом месте в национальном чемпионате, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 19 очков.

Ранее сообщалось, что сменить Моуринью на посту главного тренера "Юнайтед" может Зинедин Зидан.

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"Манчестер Юнайтед" отправил Моуринью в отставку

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Теги: Манчестер Юнайтед, Моуринью, отставка, тренер



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Ранее 27.05.2016 11:43 Мск Официально: Жозе Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед"

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