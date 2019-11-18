В России за месяц на 3% выросла задолженность по зарплате

На 1 ноября 2019 года суммарная задолженность по заработной плате составила 2,64 млрд рублей, увеличившись за месяц на 3,3%. Об этом сообщает Росстат.

Из общей суммы долгов 52% образовались в текущем году, 23% - в прошлом, 25% - в 2017-м и ранее.

Численность работников, перед которыми есть просроченная задолженность по зарплате, выросла до 42,8 тыс. человек. В среднем на одного человека приходится 61 тыс. рублей.

Почти половина (45%) из общей численности работников, перед которыми есть задолженность, работают на обрабатывающих производствах. На строительстве работают 16%, в добыче полезных ископаемых заняты 12%.

По регионам наибольшая задолженность в Москве - 298 млн. Далее идут, в порядке убывания: Кемеровская область, Санкт-Петербург, Мурманская, Тверская, Псковская области, Хабаровский край, Ростовская область, Республика Карелия, Республика Татарстан, Красноярский край, Волгоградская область, Приморский край, Калужская область. В этих субъектах РФ задолженность наибольшая.

Вообще нет никакой задолженности по зарплате в таких регионах: Брянская, Липецкая, Тульская области, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий АО, Тюменская область без автономий, Республика Алтай, Еврейская АО, Чукотский АО.

Минимальная задолженность (до 1 млн рублей) в Курганской, Орловской областях, Адыгее, Удмуртии, Калининградской, Новгородская областях, Мордовии, Сахалинской и Ульяновской областях.

Летом прошлого года общая задолженность превышала 3,5 млрд рублей, т.е. сейчас она почти на 1 млрд меньше. Однако в целом год от года она не уменьшается. Данные Росстата, естественно, не включают малые предприятия и относятся только к официально трудоустроенным гражданам.

Профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова отмечала, что основная причина задолженности - слабая экономика, когда "компании зарабатывают меньше денег". Также она упомянула то, что не работает механизм контроля, который позволяет работодателям своевременно не платить зарплату своим работникам.

К слову, по данным Росстата, более 98% от общей задолженности обусловлены отсутствием у предприятий средств на зарплату.