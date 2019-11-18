"Скоро во всех магазинах страны": ЦСКА прорекламировал одеколон "Дух Игоряши"

В официальном аккаунте футбольного клуба ЦСКА в Twitter появился короткий ролик-пародия на рекламу мужских парфюмов. Одеколон в честь Игоря Акинфеева армейцы предлагают назвать "Дух Игоряши". "Дух Игоряши". Скоро во всех магазинах страны", - подписано видео, в котором вратарь Акинфеев с очень сосредоточенным видом идет по набережной, потирает лоб.

«Дух Игоряши» 😈😆 Скоро во всех магазинах страны 🔴🔵 pic.twitter.com/PxKUmiHPDP — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 ноября 2019 г.

В комментариях уже шутят, что одеколон должен понравится Станиславу Черчесову, главному тренеру сборной России, который, по слухам, пытается уговорить Акинфеева вернуться в национальную команду на "Евро-2020" (и субботний матч Россия-Бельгия как бы намекает, что это действительно нужно).

"На вратарей сборной брызгать?" – спрашивают пользователи о назначении одеколона. "Подарите их Станиславу Саламовичу. Он оценит", - пишет еще один пользователь.