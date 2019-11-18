05 Сентября 2020
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Игорь Акинфеев (2019) | Фото:ФК ЦСКА

"Скоро во всех магазинах страны": ЦСКА прорекламировал одеколон "Дух Игоряши"

В официальном аккаунте футбольного клуба ЦСКА в Twitter появился короткий ролик-пародия на рекламу мужских парфюмов. Одеколон в честь Игоря Акинфеева армейцы предлагают назвать "Дух Игоряши". "Дух Игоряши". Скоро во всех магазинах страны", - подписано видео, в котором вратарь Акинфеев с очень сосредоточенным видом идет по набережной, потирает лоб.

В комментариях уже шутят, что одеколон должен понравится Станиславу Черчесову, главному тренеру сборной России, который, по слухам, пытается уговорить Акинфеева вернуться в национальную команду на "Евро-2020" (и субботний матч Россия-Бельгия как бы намекает, что это действительно нужно).

"На вратарей сборной брызгать?" – спрашивают пользователи о назначении одеколона. "Подарите их Станиславу Саламовичу. Он оценит", - пишет еще один пользователь.

Игорь Акинфеев|Фото:ФК ЦСКА

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"Скоро во всех магазинах страны": ЦСКА прорекламировал одеколон "Дух Игоряши"

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Теги: цска, игорь акинфеев, сборная россии, станислав черчесов



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