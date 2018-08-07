"Паства обнищала". Ишимский собор прекратил оплачивать обучение детей в православном лицее

Ишимский епископ, настоятель Богоявленского собора Евтихий Курочкин, заявил, что собор в наступающем учебном году откажет в финансовой помощи малоимущим и многодетным семьям для обучения детей в православном лицее. Бывший викарий патриарха Алексия II рассказал об обнищании паствы и серьезных финансовых проблемах Богоявленского собора, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее собор помогал оплачивать обучение детей в лицее свято-Никольского собора Ишима, однако сейчас денег в казне нет даже на зарплаты работникам, пожаловался Курочкин на своей странице в соцсети. Некоторые сотрудники могут получить июльскую зарплату только в августе, рассказал настоятель. Другие долги собора: 300 тыс. руб. за церковные товары, взносы в Патриархию, нет денег на отопительный сезон - это порядка 45 тыс. руб. в месяц.

"Речь уже идёт о возможности, о возможности хотя бы хотя бы нищенского продолжения жизнедеятельности собора", - написал Курочкин.

По его словам, на этом фоне становится все меньше жертвователей: "В прошлом же году в одном из месяцев учёбы я смог помочь её оплатить только продав подаренное новое облачение за 40 тыс., добавить остальные 10 было проще".

Решение о прекращении неофициальной материальной помощи может привести к тому, что ряд прихожан будут вынуждены перевести детей в бесплатные светские школы.