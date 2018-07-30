"Не хочу умереть до пенсии!" 700 пермяков вышли на митинг против повышения пенсионного возраста

Митинг против повышения пенсионного возраста, который прошел в Перми 28 июля, собрал порядка 700 участников. Пермяки ставили подписи против закона, уже одобренного депутатами Госдумы в первом чтении и требовали отставки парламентариев, поддержавших проект, передает корреспондент Накануне.RU.

Всероссийскую акцию протеста в Прикамье поддержали крайком КПРФ, а также ЛКСМ, "Левый фронт" и союз "Содействие социальному развитию Пермского края". Коммунисты провели акции протеста не только в столице края, митинги прошли практически во всех крупных городах региона.

В Парк камней пришли около 700 пермяков, сообщили организаторы, жители приходили целыми семьями. Сбрано 587 подписей против проекта пенсионной реформы.

На плакатах пермяков - не только требования отмены закона, но и отставки правительства, подготовившего реформу, а также депутатов Госдумы, поддержавших ее. Как сообщало Накануне.RU, закон поддержали все депутаты "Единой России" от Пермского края. "Позор! Позор! Позор!", - скандировали участники митинга.

Возмущение народа вызвал отказ руководства страны в проведении референдума по пенсионной реформе, инициированного КПРФ: "По Конституции РФ – можно, по прихоти трусливой власти – нельзя!".

"Путину – импичмент! Правительство – в отставку!", - призывали выступающие со сцены. В их рядах коммунисты, представители профсоюзов и рядовые жители. КПРФ вновь предложила свою альтернативу реформе: введение прогрессивной шкалы налогообложения, национализация природных ресурсов, ТЭКа, возврат государству контроля за производством и реализацией винно-водочной продукции.

Как сообщало Накануне.RU, митинги 28 июля прошли по всей стране. Самая массовая акция протеста состоялась в Москве.