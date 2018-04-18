Донецкую фильтровальную станцию остановили на пять дней

Работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС), согласно предварительной договоренности, остановлена на пять дней. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, руководство и сотрудники станции выражают надежду, что пяти дней будет достаточно для стабилизации ситуации и принятия принципиального решения в обеспечении безопасности их работы.

При этом жители ДНР будут исправно получать питьевую воду, сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ ДНР Виталий Кижаев, так как вода будет поступать из Верхнекальмиусского водохранилища.

На сегодняшних переговорах в Минске ДНР предложила сделать район ДФС очередным участком для разведения сил и средств.

Как сообщало Накануне.RU, ДФС была остановлена после обстрела автобуса с техническим персоналом станции украинскими боевиками накануне вечером, в результате которого пострадали пять человек.