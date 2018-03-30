В полиции Свердловской области произошли кадровые перестановки

В полиции Нижнего Тагила и Ирбита произошли кадровые перестановки. Глава ОВД Ирбита подполковник полиции Вячеслав Шведчиков назначен на должность заместителя начальника ОВД Нижнего Тагила. Новым начальником ОВД Ирбита стал подполковник полиции Артем Талькин, до этого занимавший должность заместителя начальника того же отдела. Прежний заместитель полковника Ибрагима Абдулкадырова уходит на заслуженный отдых, об этом проинформировал Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, кадровая рокировка произведена в соответствии с приказом руководства регионального полицейского главка. Вновь назначенных руководителей сегодня представили личному составу гарнизона на областном селекторном совещании.

"Подполковник Талькин имеет большой оперативный опыт работы, как в уголовном розыске, так и в подразделении экономической безопасности и противодействию коррупции. Он родился в деревне Чекунова Туринского района Свердловской области в 1983 году. Очно окончил Нижнетагильскую специальную среднюю школу милиции в 2004 году. Службу в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного БЭП. В 2010 году заочно окончил Уральский юридический институт МВД России. В 2016 году стал заместителем начальника ОВД Ирбита. За достигнутые успехи награжден медалями «За отличие в службе» III и II степени. Женат. Воспитывает двух сыновей. Когда его представляли личному составу, заверил, что намерен в первую очередь активизировать борьбу с преступностью на вверенной территории и защиту интересов граждан", - отметил полковник Горелых.