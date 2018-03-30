СКР: рабочие качканарского "Металлиста" получили более 32 млн рублей долгов по зарплате

Следственный комитет рассказал о том, как продвигается работа по уголовному делу директора качканарского завода "Металлист", подозреваемого в невыплате заработной платы. Люди уже получили десятки миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, следователи не только сумели установить конкретные обстоятельства, связанные с возникновением задолженности перед рабочими "Металлиста", но и содействуют полному возмещению руководством завода данной задолженности.

"Так, начиная с ноября 2017 года по настоящее время руководством ОАО "Металлист" уже возмещено более 32 млн руб. в счет невыплаченной ранее зарплаты работникам предприятия. Более того, и в настоящее время задачей расследования уголовного дела остается способствование полному возмещению руководством завода указанной задолженности", - отметили в ведомстве.

Представителями СКР и прокуратуры проводятся еженедельные совещания с руководством "Металлиста", в ходе которых обсуждаются конкретные меры к погашению задолженности по зарплате - какие уже приняты, а какие еще необходимо реализовать. В обеспечительных целях по инициативе налоговых органов наложен арест на имущество предприятия - вертолет и 21 квартиру общей стоимостью более 50 млн руб.

"С декабря 2017 года предприятие полностью не работает, не производит продукцию, тем не менее, руководством завода предпринимаются конкретные меры по сохранению рабочих мест, стабилизации обстановки на предприятии (в том числе, за счет погашения дебиторской задолженности) и привлечению возможных инвесторов с целью возобновления производства", - добавили в следствии.

Работа по уголовному делу продолжается. Допрашиваются рабочие, проведено бухгалтерское исследование финансового состояния на предприятии, выполняются и другие необходимые следственные действия.

Напомним, на этой неделе стало известно, что рабочие качканарского завода "Металлист" приняли решение провести митинг 8 апреля.