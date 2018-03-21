В Перми сменился глава медсанчасти №9, врач которой жаловался Решетникову на проблемы из-за руководства

Евгений Камкин покинул пост главного врача медсанчасти №9 Перми. Бывший главврач возглавит станцию скорой медицинской помощи. Новым руководителем МСЧ №9 назначена Елена Утемова, бывший заместитель главврача МСЧ №21, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья.

Приоритетом в работе Камкина станет реализация масштабного проекта по функциональному объединению всех служб "скорой помощи" Пермского края. Основная задача, поставленная перед Утемовой, — развитие медучреждения с приоритетами на повышение качества, прежде всего, в акушерстве и экстренной медицинской помощи.

"Сейчас прорабатывается вопрос упорядочивания системы службы "скорой помощи". Наша цель — увеличить доступность: стереть межмуниципальные границы, проработать вопрос о целесообразности создания единой диспетчерской службы. С учётом опыта работы Евгения Камкина в данном направлении, принято решение о его назначении на должность руководителя станции "скорой помощи", - сказал заместитель министра здравоохранения Шамиль Биктаев.

Утемова училась в Пермском мединституте, преподавала, работала заместителем главного врача как по лечебной деятельности, так и по поликлинике.

Отметим, недавно в медсанчасти №9 разгорелся скандал. В конце прошлого года анестезиолог-реаниматолог Кирилл Дедюкин через интернет-приемную направил письмо губернатору Максиму Решетникову. Врач рассказал о проблемах больницы, которые он напрямую связал со сменой руководства. После клинику посетил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Матвеев. Беседа с медперсоналом длилась около двух часов, в итоге коллективу больницы и властям удалось прийти к консенсусу.