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"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 5
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным Yа форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;  | комментариев: 4
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В Перми сменился глава медсанчасти №9, врач которой жаловался Решетникову на проблемы из-за руководства
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Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото:usiter.com

Евгений Камкин покинул пост главного врача медсанчасти №9 Перми. Бывший главврач возглавит станцию скорой медицинской помощи. Новым руководителем МСЧ №9 назначена Елена Утемова, бывший заместитель главврача МСЧ №21, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья.
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Приоритетом в работе Камкина станет реализация масштабного проекта по функциональному объединению всех служб "скорой помощи" Пермского края. Основная задача, поставленная перед Утемовой, — развитие медучреждения с приоритетами на повышение качества, прежде всего, в акушерстве и экстренной медицинской помощи.

"Сейчас прорабатывается вопрос упорядочивания системы службы "скорой помощи". Наша цель — увеличить доступность: стереть межмуниципальные границы, проработать вопрос о целесообразности создания единой диспетчерской службы. С учётом опыта работы Евгения Камкина в данном направлении, принято решение о его назначении на должность руководителя станции "скорой помощи", - сказал заместитель министра здравоохранения Шамиль Биктаев.

Утемова училась в Пермском мединституте, преподавала, работала заместителем главного врача как по лечебной деятельности, так и по поликлинике.

Отметим, недавно в медсанчасти №9 разгорелся скандал. В конце прошлого года анестезиолог-реаниматолог Кирилл Дедюкин через интернет-приемную направил письмо губернатору Максиму Решетникову. Врач рассказал о проблемах больницы, которые он напрямую связал со сменой руководства. После клинику посетил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Матвеев. Беседа с медперсоналом длилась около двух часов, в итоге коллективу больницы и властям удалось прийти к консенсусу.

Другие новости по темам: медсанчасть №9, Евгений Камкин, Елена Утемова, Шамиль Биктаев, Кирилл Дедюкин, Дмитрий Матвеев, Максим Решетников,
21.03.2018 11:11 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
13:11 Екб


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В Перми сменился глава медсанчасти №9, врач которой жаловался Решетникову на проблемы из-за руководства
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