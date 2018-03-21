Предприятие ЖКХ в Берёзово выплатило работникам задолженность по зарплате

Прокуратура Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) провела проверку по факту невыплаты зарплаты работникам муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Берёзово. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Выяснилось, что организация имела задолженность перед работниками на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Руководителю предприятия было предъявлено требование выплатить образовавшуюся задолженность, а также предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками берёзовского предприятия ЖКХ была погашена в полном объёме.