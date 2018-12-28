У Кейт Миддлтон в школе из-за травли одноклассниц была экзема

Оказывается, Кейт Миддлтон (36) не всегда была уверенной в себе и с задатками лидера девушкой. В школьные годы ее чуть ли не травили в школе для девочек, а из-за стресса у нее начались проблемы со здоровьем. Родители вовремя это заметили и перевели будущую герцогиню Кембриджскую в другое учебное заведение.

Кейт родилась в графстве Беркшир. В начальных классах она училась в школе Сент-Эндрю, затем перешла в школу Даун-хаус, и только потом – в колледж Мальборо. Именно в последнем заведении сделаны многочисленные фотографии уже успешной Кэтрин – капитана школьной команды по крикету и отличницы. А вот в Даун-хаусе – школе-пансионе для девочек – Кейт пришлось непросто.

У Кейт много школьных друзей, с которыми она по сей день общается, но все это относится к Мальборо. А вот про Даун-хаус ни она, ни ее мать Кэрол почти никогда не упоминают. Девочку забрали из этой школы в середине учебного года (в 1996). Как пишет The Daily Mail со ссылкой на близких Кейт, в Даун-хаусе Миддлтон травили, издевались над ее фигурой – слишком худой и бледной. Девочка была очень не уверенной в себе, замкнутой. В какой-то момент у нее даже началась экзема из-за стресса.

Родители поняли, что с таким положением дел пора покончить. В итоге Кейт оказалась в большом колледже, где обучение было совместным. Несмотря на предыдущий опыт, она быстро освоилась и изменилась. Вероятно, этому способствовали учителя и атмосфера. Ученики вместе смотрели фильмы, пекли пироги, занимались спортом и самодеятельностью. Кстати, учителя Кейт вспоминают, что она могла есть лазанью и макароны, но все равно оставалась худой. В старшей школе ее худобе уже завидовали, а не травили за нее.

Кстати, издание пишет, что Кейт подумывает отдать старшего сына Джорджа именно в Мальборо. Впрочем, пока мальчику всего пять лет, так что время для выбора учебного заведения у его родителей еще есть.