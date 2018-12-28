28 Декабря 2018
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Дело бывшего главы Марий Эл и его сообщников готовится к передаче в суд

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу бывшего главы Марий Эл, председателя правительства республики Леонида Маркелова, его заместителя и экс-министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ираиды Долгушевой, а также гендиректора коммерческой фирмы Натальи Кожановой.
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В зависимости от роли им вменяется целый ряд статей Уголовного кодекса, включая получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и многое другое.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, Маркелов, будучи главой республики, получил через свое доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн руб.

Как показало расследование, деньги ему передали за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Также Леониду Маркелову вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов(2017)|Фото: Николай Титов / PhotoXPress

Как выяснили в СКР, министр Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах коммерсанта Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

Сейчас расследование завершено, дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд.

Как добавила Светлана Петренко, в отношении Криваша вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, однако он скрылся от следствия и сейчас находится в розыске.

Напомним, осенью этого года Маркелову продлили арест до 13 января. Он был задержан в 2017 году.

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Дело бывшего главы Марий Эл и его сообщников готовится к передаче в суд

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Теги: Маркелов, дело, СКР, суд



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