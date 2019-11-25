По делу экс-главы Марий Эл взысканы 120 участков, 16 машин и часы ценой в 1 миллион

По делу экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова взыскано имущество на 2,2 млрд руб., сообщил РИА Новости адвокат политика Игорь Трунов.

Речь идет о 120 объектах недвижимости, 16 машинах (шести легковых, четырех грузовиках, двух тракторах, четырех погрузчиках) и часах "Patek Philippe" за 1 млн руб. Кроме того, взысканы 8,5 млн руб., $224 тыс., 660 тысяч евро.

Напомним, экс-глава республики был задержан в 2017 г. В декабре 2018 г. Следственный комитет завершил работу по уголовному делу Маркелова, его заместителя и экс-министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ираиды Долгушевой, а также гендиректора коммерческой фирмы Натальи Кожановой.

По данным следствия, Маркелов, будучи главой республики, получил через свое доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн руб. Как показало расследование, деньги ему передали за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. В зависимости от роли им вменяется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями. Маркелову, среди прочего, вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.