"На мне отработали технологию устрашения России". Виктор Бут позвонил в Россию

Находящийся в заключении в тюрьме штата Иллинойс Виктор Бут, осужденный в США в 2012 году, пообщался по телефону с представителями общественности и СМИ и рассказал об условиях содержания, особенностях американской судебной системы и состоянии здоровья. Инициирован разговор общественной организацией "Офицеры России", передает корреспондент Накануне.RU

Так, Бут рассказал, что у него "все в порядке" со здоровьем и никаких проблем нет. С его слов, условия заключения самой системой обозначены, как жесткие и направлены на то, чтобы "подавлять и волю, и прочие способности сопротивляться". Тем не менее, как подчеркнул Бут, даже в этих жестких условиях ему удается не просто приспособиться, не просто выживать, а нормально существовать. .

Позитивно он оценил и отношения к нему со стороны других заключенных. "Есть много дружеских контактов, так и со стороны охраны (нормальное отношение - прим. Накануне.RU). Везде люди, везде есть взаимное понимание", - отметил он.

В ходе разговора Бут сообщил, что никто из представителей США не проводил разговоры с ним по поводу обмена на кого-либо из граждан этой страны. При этом он отметил, что не теряет надежды вернуться на родину, и у него "есть полная уверенность, что он вернется уже довольно скоро".

По словам Бута, американская сторона принуждала его семью к оговору российских граждан и служб. "Через так называемых предоставленных судом адвокатов во время подготовки к суду такие предложения были неоднократно, они очень любили про это говорить с семьей, супругой, предлагая им разные варианты… Нужно было рассказать о коррупции Кремля. Я говорю: а какое отношение я вообще к этому имею и как я могу говорить о том, чего нет? Это такая политика, система того, как работают правоохранительные органы", - рассказал он.

Виктор Бут также оценил систему американского правосудия. "Эта система не только слепа, глуха, но и выжила из ума, у меня такое впечатление. Все косметические реформы, которые они пытаются принять, это просто смешно", - прокомментировал он. По его словам, "маразм и абсурд" этой системы признают даже те, кто в ней работает, и они подтверждают, что она себя изжила и требует изменений.

Бут также подчеркнул, что за годы президентства Дональда Трампа его положение никак не изменилось. "Президентство Трампа - вещь условная, он находится в постоянной блокаде и попытке дворцовых переворотов", - сказал он.

В тюрьме у него, по его словам, находится время для занятий спортом, йогой, чтения, а также на полноценный сон, "если все правильно распланировать". Благодаря посольству, ему удается получать и читать русские газеты, что очень помогает и выручает его, добавил он.

Бут в ходе разговора заявил, что считает себя политическим заключенным. "Госдеп официально признает, что меня, Ярошенко и других посадили в пример другим, чтобы другие россияне боялись. Неважно, есть состав дела или нет, вопрос в устрашении России… Был бы я на той встрече или нет, они бы меня все равно обвинили. Сначала выбирают человека, а потом подводят под него преступление. Им нужно было отработать технологию, на мне эту "технологию устрашения" отработали", - выразил мнение заключенный.

Арестованной в США россиянке Марии Бутиной он пожелал "морально не сдаваться, всегда верить в то, что за спиной стоит Россия, наши люди, друзья, которые всегда помогут".

Напомним, в 2008 году, на основании ордера, выданного местным судом по запросу США, в Таиланде был задержан россиянин Виктор Бут. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 годаон был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.